Die Thüringer AfD hat in Erfurt den Wahlkampf zur Bundestagswahl eingeläutet. Der AfD-Spitzenkandidat in Thüringen, Stephan Brandner, attackierte vor allem die Grünen scharf. Sie stünden unter anderem für Wohlstandsvernichtung, Asylbetrug, Heimatfeindlichkeit und totalitäre Strukturen, so Brandner am Samstag. Diese Partei lebe davon, den Menschen ständig Angst zu machen, wie etwa vor Atomkrieg, Insektensterben oder Feinstaub.