Das fünftägige Treffen war am Sonntagvormittag mit einem feierlichen Abschlussgottesdienst auf dem Domplatz in Erfurt zuende gegangen. Dabei rief Bätzing mit Blick auf Krisen in der Welt zu Zuversicht und Gottvertrauen auf. "Wir werden den Krisen, die unser Zusammenleben und die Zukunft unserer Erde bedrohen, eher etwas entgegensetzen können, wenn wir den entspannten langen Atem des Vertrauens auf Gott mit einbringen." Der Katholikentag habe gezeigt, dass Christinnen und Christen aufstünden, wenn Antisemitismus und Rassismus versuchten, Raum zu greifen. Bätzeng ging in seiner Predigt auch auf das Hochwasser in Süddeutschland und anderen Regionen am Wochenende ein. Man denke an die Opfer und fühle sich ihnen verbunden, sagte er.