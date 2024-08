Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Justiz Verfahren gegen Teilnehmer von AfD-Demo nach Angriff auf Reporter in Erfurt eingestellt

Hauptinhalt

12. August 2024, 11:30 Uhr

Ein Teilnehmer einer AfD-Demo in Erfurt muss 2.400 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen, weil er einen Journalisten am Rande des Zuges attackiert hat. Hat er überwiesen, ist der Fall juristisch abgeschlossen.