Ein Parteiverbot kann in Deutschland nur durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen werden. Antragsberechtigt sind ausschließlich Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung. Die antragstellende Institution muss überzeugend darlegen, dass eine Partei aktiv darauf hinarbeitet, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen - etwa durch Aufrufe zur Gewalt, die Abschaffung demokratischer Institutionen oder systematische Hetze gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen. Das Gericht prüft dann umfassend die Beweislage, führt Anhörungen durch und entscheidet am Ende in einem öffentlichkeitswirksamen Urteil.



In der Geschichte der Bundesrepublik hat das Bundesverfassungsgericht bislang zwei Parteien verboten: 1952 die rechtsextreme Sozialistische Reichspartei (SRP), die als Nachfolgeorganisation der NSDAP galt, und 1956 die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD), der staatszersetzende Aktivitäten unterstellt wurden. Ein weiterer Antrag gegen die NPD scheiterte 2017 - das Gericht erkannte zwar verfassungsfeindliche Ziele, sah aber keine ausreichende tatsächliche Gefährdung der Demokratie.