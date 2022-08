"Soweit bekannt, erkranken die meisten Betroffenen nicht schwer", schreibt das RKI. Außerhalb afrikanischer Länder sei die Sterberate "extrem gering", teilte der Leiter der Ambulanz für Infektiologie und Immunologie am Universitätsklinikum Bonn, Jürgen Rockstroh, der dpa mit. So könne etwa das Ausrufen der gesundheitlichen Notlage mit internationaler Tragweite durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor einigen Tagen zu einer verbesserten Überwachung geführt haben, führte er als einen Grund dafür ein.