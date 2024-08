Bildrechte: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte

Erstmals seit Taliban-Machtübernahme Geflüchteter aus Thüringen nach Kabul abgeschoben

30. August 2024, 11:30 Uhr

Zum ersten Mal seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan sind am Freitag Geflüchtete aus Deutschland dorthin abgeschoben worden. Zu den 28 Migranten gehört auch ein Straftäter, der mehrfach in Thüringen verurteilt wurde.