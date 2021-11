Wiedersehen völlig ungewiss

Damals hatte MDR THÜRINGEN schon einmal über die Familie von Rahmatullah Batoor berichtet. Der junge Mann hat in Erfurt studiert, arbeitet in einem Thüringer Ministerium. Seine Familie lebte in Afghanistan. Als Angehörige der verfolgten Minderheit der Hazara mussten sie um ihr Leben fürchten, als die Taliban vorrückten.

Batoor, der damals aus Angst nur anonym und unter geändertem Namen ein Interview geben wollte, versuchte in diesen Augusttagen alles, um noch eine Ausreisemöglichkeit für seine Familie zu organisieren. Er telefonierte, schlief kaum, wartete auf Lebenszeichen seiner Angehörigen. Doch eine Flucht schien damals aussichtslos. Ob der 30-jährige seine Familie jemals wiedersehen würde, war völlig ungewiss. Wenn sie zusammensitzen, tauschen sie ihre Erinnerungen aus. Bildrechte: MDR/Johanna Hemkentokrax

Dramatische Flucht in letzter Minute

Während Rahmathulla Batoor hilflos in Erfurt wartete, saß seine Familie in Kabul fest. Die Fahrt zum Flughafen durch die chaotische Stadt mit ihren Taliban-Checkpoints war lebensgefährlich. Durch die Menschenmenge vor dem Flughafen bis an die Tore zu kommen, aussichtslos. Gerüchte machten die Runde, dass Selbstmordattentäter in die Stadt einsickerten. "Meine Geschwister wollten trotzdem versuchen, zum Flughafen zu kommen", erzählt Batoor. "Meine Eltern wollten bleiben. Meine Mutter hatte Angst. Irgendwann haben sie gesagt: entweder alle zusammen oder keiner."

Wir wussten, dass es riskant ist und dass es keine Garantie gibt. Als wir dann am Flughafen waren, haben wir nicht daran geglaubt, dass wir es rein schaffen. Ateka Batoor

So machte sich die Familie auf den Weg. Und sie schafften es tatsächlich bis zum Flughafen. Warteten stundenlang an dem breiten Abwasserkanal vor den Absperrungen, genau an der Stelle, an der sich nur zwei Tage später ein Selbstmordattentäter in die Luft sprengte und mehr als 170 Menschen in den Tod riss. Rahmathulla Batoors Bruder Abbas Afzali hat die Stationen dieser Flucht gefilmt. Batoor zeigt die Videos und Fotos auf Laptop. Die Familie schaut sich oft die Videos und Fotos von der Flucht an. Bildrechte: MDR/Johanna Hemkentokrax

Die Menschenmengen vor dem Flughafen, das Militär auf den Absperrungen. "Am Flughafen war es so chaotisch, dass man nicht wusste, ob man dort lebend herauskommt", erzählt Rahmathullas Schwester Ateka. "Wir wussten, dass es riskant ist und dass es keine Garantie gibt. Als wir dann am Flughafen waren, haben wir nicht daran geglaubt, dass wir es rein schaffen. Aber glücklicherweise haben wir es geschafft und jetzt sind wir hier." Die junge Frau lächelt. Ihr Bruder übersetzt. Sie schafften es wie durch ein Wunder in den Flughafen und in eine der letzten deutschen Militärmaschinen.

Warten auf ein Lebenszeichen aus Afghanistan