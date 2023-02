In Erfurt ist am Mittwochabend ein Flugzeug mit afghanischen Ortskräften gelandet. An Bord waren nach Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge insgesamt 217 Erwachsene und Kinder. Die Behörde teilte auf Anfrage von MDR THÜRINGEN mit, es handele sich um ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr sowie um "gefährdete Personen" und Familienangehörige.