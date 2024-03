Vermieter halten nichts von Verboten

Noch ein Blick nach Weimar, wo es laut AirDNA im vergangenen Jahr 20 Prozent mehr Vermietungen von Ferienwohnungen gab. Darunter finden sich beispielhaft Wohnungen, deren Vermieterin laut Airbnb-Profil in Heidelberg lebt.

Auch der Dienstleister Lohospo vermietet gut 50 Wohnungen in Weimar - im Auftrag für Privatpersonen, die die Organisation und Abwicklung nicht selbst stemmen wollen oder können. Lohospo ist selbst auch offizieller Partner der Stadt Weimar und hält von möglichen Verboten laut eigener Aussage auch nicht viel. Zweckentfremdungs-Verbote wie in Freiburg zum Beispiel hätten in der Vergangenheit gezeigt, dass die Verwaltung bei der Prüfung ohnehin nicht wirklich hinterhergekommen sei.

Touristenbüro beobachtet schärfere Konkurrenz

Und auch Martina Scholz kritisiert die Pläne für ein Zweckentfremdungsverbot. Seit zwei Jahrzehnten organisiert sie über ihr Büro Urlaubsreisen und vermietet am idyllischen Herderplatz drei Ferienwohnungen. Mittlerweile nutzt sie dafür auch Airbnb und andere Plattformen. Sie weiß von Privatleuten, die anderswo leben und ihre Wohnungen inoffiziell an Touristen vermieten.

"Tja, wenn es möglich ist - was soll ich sagen? Wenn ich eine Wohnung habe in einer Stadt, die vom Tourismus lebt, würde ich die auch nicht aufgeben und würde versuchen, damit Geld zu verdienen." Zu stören scheint sie die Konkurrenz nicht wirklich: "Wettbewerb", so Scholz, "belebt das Geschäft."

