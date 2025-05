Die Stadt Erfurt erweitert ihre Alkoholverbotszonen in der Altstadt. Laut Stadtverwaltung darf künftig rund um die Kinder- und Jugendbibliothek in der Marktstraße während der Öffnungszeiten kein Alkohol mehr getrunken werden - und somit auch nicht an der Ecke zum Domplatz.

Ab dieser Woche sollen entsprechende Hinweisschilder in einem Radius von 100 Metern um das Gebäude aufgestellt werden. In der Vergangenheit habe es immer wieder Beschwerden über Trinkergruppen nahe des Eingangs gegeben, begründete die Stadt ihre Entscheidung. Durch das Verbot sollen die Kinder geschützt werden und möglichst störungsfrei lesen können.

In Erfurt gelten Alkoholverbote bereits an Spielplätzen sowie im Umfeld von Kitas. Auch auf Teilen des Angers und in der Meienbergstraße ist der Konsum von Alkohol in bestimmten Zeiten verboten.