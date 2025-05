Die Stadtratsfraktion der Grünen kritisierte die Entscheidung als Alleingang von Ordnungsdezernentin Heike Langguth . Stadtrat Jasper Robeck erklärte, der Ordnungsausschuss sei im Vorfeld nicht informiert worden. Zudem dürfe bezweifelt werden, dass das Alkoholverbot dazu beiträgt, den Kinder- und Jugendschutz zu stärken. Überall in der Innenstadt konsumierten Menschen Alkohol auf den Freisitzen von Gaststätten und Cafés. Robeck erklärte, ihm dränge sich der Verdacht auf, dass die Stadt eine bessere Handhabe gegen unerwünschte Personen in der Innenstadt schaffen wolle. Armut und Elend aber ließen sich nicht verbieten, sondern nur mit guter Sozialpolitik verringern.

In Erfurt gelten Alkoholverbote bereits an Spielplätzen sowie im Umfeld von Kitas. Auch auf Teilen des Angers und in der Meienbergstraße ist der Konsum von Alkohol in bestimmten Zeiten verboten.