Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, tritt eine entsprechende Verordnung am 1. Januar in Kraft. Sie gilt zunächst für ein Jahr. Zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens darf dann im öffentlichen Raum in der Straße kein Alkohol mehr konsumiert werden. Wer dagegen verstößt, muss ein Bußgeld zahlen.

Freigetränke und Sitzkissen zur "Absatzförderung"

Die Stadt reagierte damit auf eine Vielzahl von Beschwerden von Anwohnern und Bürgerinitiativen. In den vergangenen Jahren hatte sich die Straße zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Die Stadtverwaltung rechnet vor, dass es in der nur 173 Meter langen Meienbergstraße neun Schank- und Speisewirtschaften sowie Imbisse gebe. Drei davon würden nach 22 Uhr Getränke und Speisen auch zum Straßenverkauf an. "Mit lauter Musik sowie Sitzkissen und Freigetränken begünstigen und fördern die Gewerbetreibenden das Verweilen ihrer Kundschaft vor Ort", heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

Nach Darstellung der Stadt sind in der Meienbergstraße nachts über 100 Personen keine Seltenheit. Es werde gebrüllt, mit Glasflaschen geworfen, sich geprügelt, an die Hauswände uriniert und sich übergeben. Bei Schallpegelmessungen zwischen 22 und 23 Uhr seien Spitzenwerte bis zu 82 Dezibel gemessen worden. Erlaubt sind in der Straße 40 Dezibel.

CDU begrüßt Alkoholverbot

Die CDU im Erfurter Stadtrat sprach von einer richtigen und konsequenten Entscheidung mit Augenmaß. Verbessere sich die Situation, könne das Verbot wieder entfallen. Verschlechtere sie sich, seien strengere Regeln möglich, sagte Fraktionschef Michael Hose. Er lobte zudem, dass der Stadtrat über das Vorhaben informiert worden sei, auch wenn die Anordnung nicht in dessen Zuständigkeitsbereich falle.

Grünen fehlt Dialog auf Augenhöhe