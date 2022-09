Wir sind 31 Personen: 24 Kinder und neun Erwachsene - Lehrkräfte, Erzieherin und Eltern. Alle wollen sich auf ein Abenteuer einlassen - von Hütte zu Hütte, von Gipfel zu Gipfel mitten durch die Alpen. Allen stehen viele Höhenmeter bevor, die es hinauf und hinunter zu laufen gilt. Und jeder und jede hat sein eigenes Gepäck auf dem Rücken - auch die Kinder.

Ich selbst habe noch nie mehr als eine Tageswanderung gemacht, noch nie einen schweren Rucksack tagelang tragen müssen. So wie mir geht es den meisten Kindern und Erwachsenen. Der Klassenlehrer hingegen kennt die geplante Strecke gut, die zum Fernwanderweg E5 gehört. Er ist den Weg schon mehrfach gewandert und traut ihn den Kindern zu.

Dem Lehrer geht es darum, dass die Klasse gemeinsam eine Herausforderung bewältigt, dass die Kinder als Team zusammenwachsen. "Ich möchte aber auch, dass sie das Leben auf den Alpen-Hütten kennenlernen, sich in der großartigen Natur der Berge bewegen und einfach mal fünf Tage komplett analog ohne elektronisches Spielzeug verbringen", erzählt der Klassenlehrer.

Nach fünf Stunden Zugfahrt starten wir in Oberstdorf. Unser Ziel ist die Jugendherberge in Spielmannsau, gut neun Kilometer entfernt. Es geht vorbei an den großen Skisprungschanzen, wir schauen Gleitschirmfliegern beim Landen zu. Auf dem Weg ins Tal der Trettach ist die Strecke flach, die Sonne scheint. Schon bald spüre ich allerdings das Gewicht meines Rucksacks und fürchte, dass ich viel zu viel eingepackt habe.

Alles gepackt! Bereit zum Aufbruch aus der Herberge. Bildrechte: MDR/Sina Reeder

Vielen Kindern geht es ähnlich. Wir stellen die Rucksackgurte nach, ziehen hier und da, bis das Gepäck besser sitzt. Von der urigen Herberge im kleinen Ort Spielmannsau sind die Kinder begeistert. Vor der Tür stehen Pferde, es gibt einen Spielplatz und Doppelstockbetten. Die Welt ist in Ordnung. Trotzdem plagt manchen Viertklässler nach dem Abendessen das Heimweh. Die Schüler trösten sich gegenseitig, nehmen sich in den Arm.

Zum Frühstück schmieren sich alle Brote für das Lunchpaket. Die Kalorien werden wir auf der 2. Etappe gut gebrauchen können. Es sind zwar nur sechs Kilometer bis zur Kemptner Hütte, dafür geht es 900 Höhenmeter hoch. Was das heißt, merken wir später beim Aufstieg. Der Klassenlehrer schätzt, dass wir doppelt so lange brauchen wie es auf den Hinweisschildern am Wegesrand steht.

Die Strecke ist viel schmaler als am Tag zuvor. Im Gänsemarsch geht es bergan, anfangs noch durch Wald, bis wir die Baumgrenze hinter uns lassen. Das Rauschen des Wassers ist immer neben uns, manchmal auch unter unseren Füßen. Die Kinder erzählen, lachen, staunen. Ich habe das Gefühl, ihnen macht der schmale, zum Teil steile und steinige Weg richtig Spaß. Abenteuer halt. "Das schwerste am Wandern ist allerdings der Rucksack", sagt eins der Kinder. Wie wahr.

Wandern als Teambuilding - das scheint im Klassengefüge zu klappen! Bildrechte: MDR/Sina Reeder

Zur Mittagszeit machen wir Rast direkt am Fluss - Wanderschuhe ausziehen und die dampfenden Füße ins kalte Bergwasser eintauchen. Herrlich. Nach gut fünf Stunden sehen wir die Kemptner Hütte. Die letzten Meter schmerzen besonders in Beinen und Schultern, die Sonne scheint, es ist warm. Allen läuft der Schweiß den Rücken runter. An der Hütte auf 1.844 Metern befreien sich die Kinder von der Last der Rucksäcke. "Hier bleib ich, heute geh ich nicht mehr weiter", höre ich aus der Gruppe. Alle freuen sich auf die Dusche - doch Fehlanzeige: auf der Hütte gibt es keine.

Eine kleine Gruppe macht sich mit dem Klassenlehrer später sogar noch auf zur Gipfeltour zum Muttlerkopf. Etwa anderthalb Stunden dauert der Aufstieg. Später erzählen die Gipfelstürmer von der unglaublichen Aussicht, mit der sie belohnt wurden.

Bei dieser Etappe starten wir bergauf zum Mädelejoch. Dort oben auf dem Plateau auf knapp 2.000 Metern verläuft die deutsch-österreichische Grenze. Wir sehen zum ersten Mal Murmeltiere, eine ganze Familie beobachtet uns beim Aufstieg. Kuhglockengebimmel begleitet uns.

Abwärtsklettern führt uns an unsere Grenzen - im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Österreich. Bildrechte: MDR/Sina Reeder

Auf der österreichischen Seite geht es bergab, 750 Höhenmeter müssen wir heute nach unten bis ins Tal nach Holzgau, verteilt auf sieben Kilometer Strecke. Zeitweise klettern wir mehr als wir laufen, wir müssen auf jeden Schritt achten, der Weg ist schmal und voller Geröll. "Können wir nicht schneller laufen", sagen manche Kinder. Andere wiederum nehmen sich mehr Zeit, sind vorsichtiger und ängstlicher. "Wir nehmen aufeinander Rücksicht", sagt der Lehrer. Die schwächeren Schülerinnen und Schüler geben das Tempo vor.

Es geht hinab durchs wunderschöne Höhenbachtal, Mittagspause am Wasser, den langen Abstieg merken wir alle in den Beinen. Kurz vor Holzgau teilen wir uns auf. Einige wollen über die berühmte Holzgauer Hängebrücke gehen, die anderen lieber den beeindruckenden Simms-Wasserfall anschauen. Ich entscheide mich fürs Bauchkribbeln - auf der angeblich längsten und höchsten Fußgängerhängebrücke Österreichs. Gruppenfoto auf der Holzgauer Hängebrücke. Bildrechte: MDR/Sina Reeder

Am nächsten Tag kürzen ab. Auf dem Weg zur Memminger Hütte gönnen wir uns einen Taxi-Bus nach Madau. Nach der rasant-kurvigen Fahrt ist vielen übel - Erwachsenen wie Kindern. Vor uns liegen 1.200 Höhenmeter. Im Gänsemarsch geht es bergauf. Zweieinhalb Stunden bis zur Hütte steht auf den Wanderschildern. Wir rechnen mit fünf. Die brauchen wir auch, es ist schwül, wir brauchen Pausen zum Ausruhen und Trinken. Außerdem kommen ein paar Kinder ans Ende ihrer Kräfte. Der Ausblick und die Murmeltiere lenken ab - und so wachsen einige Mädchen und Jungen bei dieser Tour über sich hinaus, gehen an ihre Grenzen und schaffen es. Murmeltiere entschädigen für das teils unwegsame Gelände. Bildrechte: MDR/Sina Reeder

Die Memminger Hütte liegt auf 2.242 Meter auf einem Plateau, umgeben von noch höheren Bergen. Hier sehen wir zum ersten Mal Steinböcke. Als wir ankommen, schlägt das Wetter um. Es zieht zu und regnet die ganze Nacht. Wer hier warm duschen will, muss tief in die Tasche greifen: vier Minuten kosten sechs Euro. Die meisten von uns duschen kalt. Auf der Memmimger Hütte musste die Regenkleidung ausgepackt werden. Bildrechte: MDR/Sina Reeder

Wir stehen um 5:30 Uhr auf. Eigentlich wartet heute die längste Etappe auf uns, 14 Kilometer und 1.800 Höhenmeter hinunter nach Zams. Doch daraus wird nichts. Wegen des schlechten Wetters entscheidet der Klassenlehrer neu. Wir nehmen denselben Weg zurück, den wir gekommen sind. "Der ist kürzer und weniger steil", sagt er. Im Tal angekommen, geht es mit dem Bus nach Zams direkt zur Talstation der Gondelbahn, die uns zur Skihütte hinaufbringt. Hier ist unsere letzte Übernachtung. Die Hütte kommt bei den Kindern an - es gibt einen Tischkicker und viele Spiele - alle analog!

Ein letzter Ausblick am Abreisetag. Bildrechte: MDR/Sina Reeder

Am nächsten Morgen freuen sich die Kinder zwar auf die Heimreise. Viele sind aber traurig, dass die gemeinsame Zeit vorbei ist. "Ich freu mich einfach, dass wir das als Klasse geschafft haben", sagt der Klassenlehrer. "Die Kinder haben sich die Hand gereicht als es schwer wurde, haben sich gegenseitig unterstützt". Diese besondere Erfahrung werden die Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse wohl nie vergessen.