Alperstedt Fehlende Parkplätze an Erfurter Seen: Arbeitsgemeinschaft kritisiert Stadtverwaltung

Hauptinhalt

Das Parkchaos am Alperstedter See wird weiter diskutiert. Die Arbeitsgemeinschaft Erfurter Seen drängt auf ein Parkkonzept für die Seenlandschaft. Sie kritisiert, dass vonseiten der Stadt Erfurt dort in den letzten Jahren zu wenig passiert sei.