Gut zehn Monate später als geplant sind die Straßen am Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr in Azmannsdorf (Stadt Erfurt) fertiggestellt worden. Nach Angaben von Ortsteilbürgermeister Jens Bose gab es immer wieder Probleme mit Kabeln und Rohren in den beiden engen Straßen. Ursprünglich sollte die Baustelle bereits im vergangenen November abgeschlossen sein.