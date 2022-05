Der Online-Händler Amazon baut seinen Standort in Erfurt aus. Dafür will das Bauunternehmen Atmira am Dienstag im Ortsteil Stotternheim den symbolischen ersten Spatenstich setzen.

Amazon betreibt bereits seit 2019 in Stotternheim ein Verteilzentrum, von dem aus Waren direkt an Kunden geliefert werden. Dort arbeiten nach Unternehmensangaben 200 Beschäftigte.

Das nun geplante zweite Gebäude soll als Logistikzentrum dienen. Dort werden Waren von den Produzenten angeliefert und dann an sogenannte Sortierzentren weitergeliefert. In den Sortierzentren werden die Bestellungen verpackt und von dort aus an die Verteilzentren und schließlich zur Auslieferung an den Kunden weitergeschickt.