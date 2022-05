Der Online-Händler Amazon baut seinen Standort in Erfurt aus. Am Dienstagnachmittag wurde in Erfurt-Stotternheim der symbolische erste Spatenstich für ein zweites Logistikgebäude gesetzt. Bauherr ist die Firma Atmira aus München. Ein Sprecher von Amazon sagte MDR THÜRINGEN, das Unternehmen werde die Immobilie langfristig mieten. Amazon freue sich, "unser Logistiknetzwerk in Thüringen zu erweitern und attraktive Arbeitsplätze mit Perspektive in Erfurt zu schaffen".