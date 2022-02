Amazon selbst hat Pläne für eine Neuansiedlung in Erfurt bisher nicht bestätigt. Ein Unternehmenssprecher sagte MDR THÜRINGEN, man habe keine Ankündigung für Erfurt gemacht. Amazon investiere aber weiter in Deutschland und suche nach neuen Standorten. "Grundsätzlich schauen wir uns deutschlandweit eine Vielzahl von Standorten an", so der Sprecher.