Der Internet-Versandhändler Amazon plant in Erfurt einen zweiten Logistik-Standort. Wie der Wirtschaftsbeigeordnete der Stadt, Steffen Linnert, sagte, wird mit rund 1.000 neuen Arbeitsplätzen gerechnet.

Der Standort wäre damit etwa halb so groß wie das im vergangenen Jahr in Gera-Cretzschwitz eröffnete Logistikzentrum - das erste von Amazon in Thüringen. Da die Stadt nicht Eigentümer des Geländes beziehungsweise Investorin sei, könne er keine detaillierten Auskünfte geben, sagte Linnert. Die Stadtverwaltung sei lediglich für die jeweiligen Baugenehmigungen zuständig.