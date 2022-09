400 Millionen Euro investiert der Bauherr Atmira allein für den Amazon-Bau. Über 250.000 Quadratmeter Nutzfläche auf vier Geschossen - damit übertrifft es das Logistikzentrum in Gera bei weitem. Für die geplanten 1.000 Mitarbeiter entsteht zudem ein Parkhaus mit rund 900 Parkplätzen.

Das Zentrum selbst soll künftig klimaneutral über die eigene Solaranlage und per Wärmepumpe beheizt werden. 2024 wird Amazon das Zentrum laut Plan dann in Betrieb nehmen. In den benachbarten 70 Millionen Euro teuren Bau soll der Paketdienst Hermes bereits Anfang November einziehen.