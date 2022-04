20 Jahre ist das jetzt her. Seitdem wird in jedem Jahr am 26. April vor dem Schulgebäude in Erfurt an die Opfer erinnert, seit 2017 mit einer Schulglocke, die eigens dafür gegossen wurde. Am Schulgebäude hängt eine Erinnerungstafel mit den Namen der Getöteten und dem Spruch, um den lange gerungen worden war: "In Erinnerung - verbunden mit der Hoffnung auf eine Zukunft ohne Gewalt."