In der Thüringischen Landeshauptstadt Erfurt wird am Dienstag der Opfer des Amoklaufs vom 26. April 2002 gedacht. Vor 20 Jahren hatte an jenem Freitag ein ehemaliger Schüler im Gutenberg-Gymnasium 16 Menschen erschossen. Mit der letzten Kugel richtete sich der 19-Jährige selbst. Der Massenmord ging in die Geschichte ein als erster Amoklauf an einer deutschen Schule.