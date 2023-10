Ein Großaufgebot der Polizei hat am Samstagnachmittag auf dem Erfurter Anger für Aufsehen erregt.

Grund war laut Polizei eine Auseinandersetzung. Offenbar waren mehrere Menschen miteinander in Streit geraten.

Seit September 2023 gibt es an zwei Tagen der Woche eine Polizei-Station auf dem Anger. Seit längerem ist dort die Zahl der Straftaten angestiegen. Mehr als 1.100 hat die Erfurter Polizei allein im vergangenem Jahr gezählt. Fast doppelt so viele wie noch 2021. Besonders die Gewalt gegen junge Menschen hat auf dem Anger zugenommen. 2022 gab es mit 53 Übergriffen auf Kinder und Jugendliche so viele wie noch nie zuvor. Der Anger wird von der Polizei als "gefährlicher Ort" eingestuft.