Über die Wintermonate wurden nun kaputte Pumpen ausgetauscht und instandgesetzt. Bei den Brunnen am Theatervorplatz und im Stadtpark mussten die Pumpenanlagen nur repariert werden. Am Leipziger Platz und am Neuen Angerbrunnen waren neue sogenannte Kreiselpumpen notwendig. Insgesamt gibt es 26 städtische Brunnenanlagen. Sie gehen im Lauf der nächsten Wochen je nach Witterung nach und nach in Betrieb.