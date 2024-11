Dass die Stadt Erfurt einen ihrer großen Söhne, den Landschaftsmaler und Romantiker Friedrich Nerly (* 1807 in Erfurt; † 1878 in Venedig), schlichtweg vergessen hat, wurde in den letzten Jahrzehnten immer wieder postuliert. Gern um den 24. November, an dem Nerly im Jahr 1807 als Christian Friedrich Ne(h)rlich in Erfurt geboren wurde. Sein Pseudonym legte er sich in Italien zu, Nerly residierte unter anderem 40 Jahre in Venedig.