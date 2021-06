Ein unbekannter Mann hat am Montagmorgen Passanten in Erfurt angegriffen und verletzt. Laut Polizei waren die 45 und 68 Jahre alten Opfer im Stadteil Wiesenhügel im Mulden- und Färberwaidweg unterwegs. Sie wurden verletzt und zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Über Art und Schwere der Verletzungen teilte die Polizei zunächst nichts mit. Der Angreifer konnte unerkannt flüchten.