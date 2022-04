Unbekannte haben am Samstagvormittag eine Frau in einem Geschäft in der Erfurter Innenstadt überfallen. Nach Polizeiangaben wurde die 32-Jährige von den drei bislang unbekannten Männern geschlagen. Außerdem verteilten sie eine unbekannte Flüssigkeit. Die Frau wurde durch die Schläge verletzt.