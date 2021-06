Zwei Tage nach einem eskalierten Streit in Erfurt mit lebensgefährlichen Verletzungen ist ein Tatverdächtiger ermittelt worden. Es handle sich um einen 23 Jahre alten Mann, teilte die Polizei am Montag mit. Nach einem zweiten Täter werde weiter gefahndet. Die beiden Männer werden verdächtigt, einen 32-Jährigen am Samstagmorgen mit einem spitzen Gegenstand lebensbedrohlich verletzt zu haben.