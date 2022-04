Crystal Meth zählt zu den am weitesten verbreiteten Drogen in Thüringen. (Symbolfoto).

Auf den Straßen in Erfurt und dem Landkreis Sömmerda haben sich im Vorjahr 6.253 Unfälle ereignet. Das entspricht etwa dem Unfallgeschehen von 2020, wie aus der am Donnerstag vorgelegten Polizeistatistik hervorgeht. Allerdings ist die Zahl der Verkehrstoten von fünf auf acht gestiegen. So kamen im Raum Sömmerda zwei Radfahrer und zwei Autofahrer ums Leben und in Erfurt unter anderem ein Radfahrer, der mit einer Straßenbahn zusammengeprallt war. Häufigste Unfallursache ist im Landkreis Sömmerda zu schnelles Fahren und im Stadtgebiet Erfurt mit 139 Fällen das Missachten der Vorfahrt und mit 96 Fällen das Auffahren auf den Vordermann.