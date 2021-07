Drei Monate nach dem rassistischen Angriff auf einen syrischen Jugendlichen in einer Erfurter Straßenbahn ist gegen einen 41-jährigen Mann Anklage erhoben worden. Dem Mann wird laut Staatsanwaltschaft unter anderem gefährliche Körperverletzung, versuchte Nötigung und Beleidigung vorgeworfen.

Er soll am 23. April einen 17 Jahre alten Syrer in einer Straßenbahn rassistisch beleidigt, bedroht, bespuckt und ins Gesicht geschlagen sowie getreten haben. Außerdem soll er das Handy des Syrers zerstört und den Straßenbahnfahrer zur Weiterfahrt genötigt haben. Drei Tage nach dem Vorfall war der Angeklagte festgenommen worden. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.