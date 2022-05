Mit einem großen Ansturm hat am Samstagvormittag der Comicpark im Erfurter Egapark begonnen. Am Einlass des Ega-Gelände bildete sich eine lange Schlange. Hintergrund war, dass Besucher für die Veranstaltung ein eigenes Ticket brauchen und es augenscheinlich dafür nur einen geöffneten Verkaufsschalter gab. Der Online-Verkauf wurde bereits vor einer Woche eingestellt. Veranstalter sei nicht die Ega, sondern das Erfurter Comic-Café, sagte eine Ega-Sprecherin. Zum Comicpark werden am Samstag und Sonntag Comic-Fans aus ganz Deutschland erwartet.