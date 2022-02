Das Büro im Lehrgebäude der Erfurter Universität ist bis unter die Decke voll mit Büchern, Zeitschriften und Aktenordnern. Vor dem Zimmer eine Vitrine mit seinen Publikationen. Er sehe den Preis als Wertschätzung für das Gedruckte, sagt Patrick Rössler. Nimmt der normale Leser ein Buch wegen des Inhalts in die Hand, interessiert den Kommunikationswissenschaftler das Äußere.

"Der Buchdeckel ist das Erste, was der potenzielle Käufer sieht und deswegen ist er so wichtig." Sein Blick gilt also der Gestaltung, der Grafik, der Typografie. Rösslers Sammlung enthält mehr als 80.000 Bücher, Plakate und Zeitschriften. Bildrechte: Patrick Rössler

Sammler aus der Not heraus

Andere Wissenschaftler finden in Bibliotheken und Archiven ihre Quellen. Patrick Rössler muss sie woanders suchen. "Über Jahrhunderte hinweg wurde der Schutzumschlag der Bücher weggeworfen, sobald sie in die Bibliothek kamen." Damit sind die Bestände für ihn weitestgehend uninteressant. Bis vor circa 20 Jahren waren Flohmärkte für ihn eine Fundgrube, dann Antiquariate oder Papiermessen.

"Vieles hat sich ins Internet verlagert. Dort findet man aber nur, was man sucht." Rössler weiß aber nicht, was er sucht, er muss das Ungewöhnliche finden, hat dafür ein detektivisches Gespür entwickelt. Funde macht er immer noch am besten in der analogen Welt.

Das Bauhaus, die Frauen und der Film

Dort zählen Kontakte und davon hat der gut vernetzte Professor so einige. So kamen über 80.000 Stücke in seine Sammlung. Bücher, Zeitschriften, Plakate, Programmhefte. Weil das in keine noch so große Wohnung passt, mietete er extra Räume an, um seine Schätze unterzubringen. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist das Bauhaus, das er als Kommunikationswissenschaftler mit anderen Augen sieht, als ein Kunsthistoriker. Cover eines Buchs von Patrick Rössler Bildrechte: Patrick Rössler

"Die neue Typografie, die Abkehr von der klassischen Art und Weise Drucksachen zu setzen, hin zum neuen dynamischen Design, das für uns heute selbstverständlich ist, haben mich gereizt." Auch die Frauen im Bauhaus und die Geschlechtergerechtigkeit dort sind ihm wichtig.

Eine andere Leidenschaft von Patrick Rössler gilt dem Film und Kino. Auch hier interessieren ihn nicht die Filminhalte, sondern das Drumherum. Die spannende Frage für ihn: "Wie wurde der Film von den Gestaltern verdichtet auf ein zentrales Bild, das die Leute animieren sollte, in den Film zu gehen?" Also Plakate, Programmhefte, Werbebanner oder Sammelalben, auch sie sind in seiner Privatsammlung zu finden.

Die Illustrierte und die Wissenschaft

Also auf das Äußere kommt es an. Das gilt auch für sein aktuelles Forschungsgebiet: "Die illustrierte Zeitschrift des 20. Jahrhunderts." Heute liegen Illustrierte beim Frisör oder Wartezimmer aus. Aber was ist für die Wissenschaft interessant? Zunächst geht um die "goldene" Zeit der Illustrierten, die reicht vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die späten 50er-Jahre.

"Die Zeitschrift war das einzige visuelle Medium, das den Menschen zur Verfügung stand." Damals hatten nur wenige Menschen einen Fernseher wirft Rössler ein. Die Illustrierten Magazine der Klassischen Moderne sind bereits in einem Forschungsprojekt digitalisiert und in einer Datenbank im Internet verfügbar. Seine Forschungsergebnisse will er in einer großen Monografie zusammenfassen. Prof. Dr. Rössler spricht über seine Forschung. Bildrechte: Patrick Rössler

"Vergesst die Bücher nicht"

Als Professor für Kommunikationswissenschaft möchte er Studentinnen und Studenten für das Gedruckte begeistern. Das sei eine Herausforderung, denn die, die heute im Hörsaal sitzen, sind in der digitalen Welt aufgewachsen.

"Vielleicht ist es irgendwann mal interessant, etwas über das erste Computerspiel zu schreiben", sinniert Rössler schmunzelnd. Habe er früher seinen Studenten gesagt: "Schau mal ins Internet", sei die Botschaft heute eine andere. "Es lohnt sich, die Mühe zu machen, ins Archiv zu gehen und die Dinge im Original anzusehen. Daraus kann man ganz andere Erkenntnisse gewinnen."

Der Antiquaria-Preis zur Förderung der Buchkultur zeichnet besondere Leistungen zur Förderung und Pflege der Buchkultur aus. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird seit 1995 jährlich während der Antiquaria - Antiquariatsmesse Ludwigsburg vergeben. Preisträger können natürliche und juristische Personen sein.