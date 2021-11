Seit 1.700 Jahren leben Juden auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands. Eine Kontinuität? Nein, meint der Rapper Ben Salomo. "Immer wieder wurden sie vertrieben, verjagt und ermordet." Am Dienstagabend war 44-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Jonathan Kalmanovich heißt, in der Kleinen Synagoge in Erfurt zu Gast, um über historische Hintergründe, Anfeindungen und aktuelle Gesichtspunkte von Antisemitismus zu diskutieren. Eingeladen hatten das Erfurter Synagogenkolleg und die Friedrich-Naumann-Stiftung unter dem Titel "Guck mal, der Jude".

Jude von der Straße

Geboren ist Ben Salomo in Israel, in Rechovot, einem kleinen Ort etwa 30 Minuten südlich von Tel Aviv. Der Name seines Geburtsortes bedeute "Straßen", erzählt Salomo. "Wenn man an Juden denkt, denkt man an Juden von der Wall Street, aber nicht an Juden von der Straße. Die meisten Juden sind aber tatsächlich von der Straße - ganz normale Menschen," sagt Salomo. Darauf beziehe er sich auch in seinen Raptexten. Damit will er Stereotypen entgegenwirken, die es in den Köpfen vieler Menschen gebe.

Inzwischen lebt Salomo seit 40 Jahren in Deutschland. 1981 sei er mit seinen Eltern nach Deutschland gekommen. Eigentlich nur, um seine Großeltern in Berlin zu besuchen, die dort schon zwei Jahren lebten, erzählt er. Der Besuch sei aber immer länger geworden und plötzlich sei er dreieinhalb Jahre alt gewesen und habe zum ersten Mal Schnee gesehen. Aus pragmatischen Gründen hätten sich seine Eltern dazu entschieden, in Deutschland zu bleiben. Ben Salomo erzählt in der Kleinen Synagoge von seinem Werdegang. Bildrechte: MDR/Christian Franke

"Mit allen Kindern darfst du spielen"

Seine Kindergartenzeit habe er weitgehend konfliktfrei erlebt, erzählt Salomo. Am Anfang habe ihn nur eine Sache gewundert: dass die Kinder seine hebräische Sprache nicht verstanden. "Meine Eltern haben es total versäumt, mir zu sagen, dass wir eigentlich in einem anderen Land sind", erinnert er sich. Ein wirkliches Problem sei das aber nicht gewesen. Es zeige aber, wie unbedacht auch seine Familie damals gewesen sei. Vor allem an einen Satz seiner Mutter erinnere er sich: "Alle Kinder sind hier gute Kinder und mit allen Kindern darfst du spielen."

Nach einem umzugsbedingten Wechsel in eine jüdische Kita habe er das erste Mal Kontakt mit Antisemitismus gehabt - wenn auch noch nicht direkt. Im Unterschied zu seinem vorherigen Kindergarten, sei diese von Polizisten bewacht gewesen. Das habe ihn gewundert und die Erklärung, dass es Menschen gebe, die Juden nicht leiden könnten, habe er damals nicht verstanden. "Es war eine abstrakte Gefahr", sagt er.

Mit Juden keine Freundschaft