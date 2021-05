Nach Angriffen und Bedrohungen gegen Juden Kundgebung gegen Antisemitismus in Erfurt

Etwa 100 Menschen haben am Sonntagnachmittag in Erfurt gegen zunehmenden Antisemitismus demonstriert. Unter den Teilnehmern waren Vertreter von Gewerkschaften, Jugendgruppen, Kirchen und aus der Landespolitik. Dem Veranstalter, dem Freundeskreises Israel im Thüringer Landtag, gehören Abgeordnete aller im Parlament vertretenen Fraktionen an.