Anwohnerparken in Erfurt soll im kommenden Jahr teurer werden. Aktuell zahlen Anwohner 30 Euro jährlich für einen Parkausweis. Wie Oberbürgermeister Andreas Horn (CDU) erklärte, will sich die Stadt künftig an Jena orientieren. Dort müssen Anwohner im kommenden Jahr jährlich 125 Euro zahlen. Der genaue Zeitpunkt für die Umsetzung in Erfurt stehe noch nicht fest.