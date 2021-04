Landgericht Erfurt: Prozess um Mordversuch an Polizisten - Opfer sagt aus

Hauptinhalt

Im Prozess um versuchten Mord an einem Polizisten hat der Beamte ausgesagt. Er war in Apolda angefahren und schwer verletzt worden, nachdem der Fahrer vor einer Verkehrskontrolle fliehen wollte. Der Angeklagte bestreitet, den am Boden liegenden Polizisten aus seinem Fahrzeug heraus gesehen zu haben.