Unter Vorsitz von Sonja Rossa-Banthien kürte die Jury unter 158 teilnehmenden Objekten aus den Jahren 2020, 2021 und 2022 neben den beiden Preisträgern auch drei Anerkennungen. Je eine Anerkennung ging an Hauschild Jugel Architekten für das Altstadtquartier am Georgsturm in Erfurt, an Z·Architektur für ein Strohballenhaus in Weimar-Ehringsdorf, sowie an das Team aus Mono Architekten, Planorama Landschaftsarchitektur und MUS für die Tank- und Rastanlage Leubinger Fürstenhügel.