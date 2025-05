Das Zwischenergebnis: Innerhalb von nur drei Jahren verdoppelte sich die Zahl der Feldhasen. Der Bestand an Rebhühnern stieg um die Hälfte an. Ein Erfolg der weiter ausgebaut werden soll. Deshalb trafen sich am Dienstag in Gierstädt (Landkreis Gotha) fast 100 Vertreter aus Landwirtschaft, Jagd und Wissenschaft zu einer Fachtagung. Sie besprachen dabei die Zwischenergebnisse des Pilotprojekts, dass auch in ähnlicher Form in Sachsen-Anhalt läuft.