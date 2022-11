Die Studierendenräte und die Erfurter Grünen fordern ein Einschreiten durch Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD). Dieser hatte sich in einem Schreiben an den Studierendenrat der Fachhochschule jedoch bereits hinter die Erfurter Verkehrsbetriebe gestellt. Die Studentinnen und Studenten kritisieren zudem, eigene Kinder nicht kostenlos mitnehmen zu können. Am Montag wollen Verkehrsbetriebe und das Studierendenwerk noch einmal verhandeln. Das Studierendenwerk vertritt die Interessen der Fachhochschule und der Universität in Erfurt bei den Verhandlungen.