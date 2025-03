Auf der Messe Erfurt ist am Samstagvormittag die 35. Thüringen-Ausstellung eröffnet worden. Mit rund 700 Ausstellern handelt es sich um die größte Verbrauchermesse in Thüringen.

An den neun Messetagen vom 8. bis 16. März stehen wieder die Themen Bauen, Modernisieren und Energiesparen im Mittelpunkt. Auf der Messe können Bauherren mit 250 Ausstellern ins Gespräch kommen. "In dieser Größe gibt es keine vergleichbare Baufachmesse in Mitteldeutschland", sagte Veranstalterin Constanze Kreuser.