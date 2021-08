Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag ein Auto in Erfurt angezündet und insgesamt rund 80 Reifen zerstochen. Wie die Polizei mitteilte, brannte der Transporter am Roten Berg. Die Feuerwehr löschte den Brand. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass von 21 Autos fast alle Reifen zerstochen worden waren. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.