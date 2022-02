Als ein 34-Jähriger Erfurter am Wochenende seine zwei Autos für den Frühling vorbereiten wollte, bekam er einen großen Schreck. Denn nachdem er Beschädigungen an seiner Garage entdeckt hatte, stellte er fest, dass seine beiden Fahrzeuge gestohlen worden waren, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte.