Ein 15-jähriger Jugendlicher ohne Führerschein hat in Erfurt mit einem Auto eine Frau erfasst und ist anschließend geflüchtet. Die schwer verletzte 36-jährige Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei stellte den minderjährigen Fahrer am Sonntagabend in Erfurt.

Die Polizei stellte den minderjährigen Fahrer am Sonntagabend in Erfurt.

Die Polizei stellte den minderjährigen Fahrer am Sonntagabend in Erfurt. Bildrechte: Martin Wichmann

Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge am Sonntagabend an der Schwedenschanze nahe dem Flughafen. Wie ein Polizeisprecher sagte, befanden sich in dem Fahrzeug vermutlich mehrere Personen, die nach dem Unfall zu Fuß flüchteten.