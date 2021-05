Auf der A4 bei Erfurt müssen Betonschutzwände auf dem Mittelstreifen ausgetauscht werden. Wie ein Sprecher der Niederlassung Ost der Autobahn GmbH des Bundes MDR THÜRINGEN mitteilte, sollen die Arbeiten am 7. Juni beginnen. Die noch vorhandenen Schutzwände wiesen alterstypische Schäden auf, sagte der Sprecher.

Gesperrt wird in beiden Fahrtrichtungen jeweils der linke Fahrstreifen, der Verkehr wird zweispurig am Baustellenbereich vorbei geleitet. Erstmals seien in Thüringen digitale LED-Verkehrszeichen aufgestellt worden, hieß es weiter. Damit könne die Geschwindigkeit verkehrsabhängig geregelt werden. Außerhalb der Bautätigkeiten seien daher 80 km/h im Baustellenbereich möglich.