Erfurt Gebrauchtwagen erschlägt mutmaßlichen Autoteile-Dieb

In Erfurt ist ein mutmaßlicher Autoteiledieb von einem Gebrauchtwagen erschlagen worden. Der 29 Jahre alte Mann verunglückte nach Angaben der Polizei tödlich, als er auf dem Gelände eines Autohandels einen Katalysator ausbauen wollte.

Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel

Nach bisherigen Ermittlungen hatte der Mann ein abgestelltes Auto aufgebockt. Der Wagenheber verrutschte jedoch, so dass der 29-Jährige unter dem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Ein Mitarbeiter entdeckte ihn am Freitagmorgen leblos unter dem Wagen. Die Kriminalpolizei ermittelt zu dem Todesfall und wegen besonders schweren Diebstahls.

Erst Anfang September hatten Unbekannte an einem Autohaus am Urbicher Kreuz in Erfurt Katalysatoren im Wert von 2.000 Euro gestohlen. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Geschehnissen gibt, ist noch unklar.