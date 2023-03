In Erfurt hat ein Autofahrer die Flucht ergriffen, nachdem er von der Polizei am Steuer unter Drogen-Einfluss erwischt wurde. Wie die Erfurter Polizei am Montag mitteilte, war der Mann gegen 3:15 Uhr nahe des Hauptbahnhofs von einer Streife angehalten und kontrolliert worden. Dabei sei ein Drogentest gemacht worden, der positiv ausfiel. In einem günstigen Moment sei der Autofahrer davongefahren.