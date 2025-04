Ein betrunkener Autofahrer hat sich in Erfurt eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Wie die Beamten am Samstag mitteilten, sollte der 49-Jährige am Freitagabend nach einem Zeugenhinweis kontrolliert werden. Statt anzuhalten gab der Mann jedoch Gas.



Er flüchtet den Angaben nach rücksichtslos und massiv verkehrsgefährdend vom Binderslebener Knie über die B4 bis nach Vehra (Kreis Sömmerda). Dabei war er mit bis zu Tempo 180 unterwegs.