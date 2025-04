"Wir werden expandieren und zwar weiterhin in die Ballungszentren wie Weimar oder Jena", blickt Küntzer in die Zukunft. Es gebe aber auch Anfragen, dass in Erfurt eine zweite Automateninsel aufgestellt werde. "Ich denke schon, das ist der Trend. Aber der Supermarkt wird nicht verschwinden. Wir verstehen uns nicht als Supermarkt und haben ein anderes Kundenklientel", sagt sie.

Einen anderen Blickwinkel haben Guido und Tino Klein. Ob in fünf Jahren überall Verkaufsautomaten stehen, werde sich zeigen. Beide beobachten allerdings einen Trend zu Selbstbedienungslösungen. Diese seien immer stärker nachgefragt. "Und das lässt sich auch gut kombinieren mit einem Automatenverkauf", sagt Tino Klein und schlägt den Bogen zum Einzelhandel: "Rewe zum Beispiel macht das, was wir im kleineren Stil machen. Sie testen nämlich diese Selbstbedienungsläden ohne Verkaufspersonal. Und in drei, vier, fünf Jahren gibt es das an jeder Ecke auch im großen Stil. Also sind wir eigentlich schon weiter als Rewe."