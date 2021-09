Am Landgericht Erfurt hat am Mittwoch ein Prozess um die Entlassung des damaligen Geschäftsführers des Awo-Tochterunternehmens AJS gGmbH, Michael Hack, begonnen. In dem Verfahren wehrt sich Hack gegen seine Kündigung im August 2020. Bei dem Gütetermin am Mittwoch lehnten beide Parteien eine gütliche Einigung ab. Der nächste Termin ist für den 27. Oktober anberaumt.