Vielleicht zum letzten Mal schließt Sascha Bennewitz das Tor zum Gerätehaus der Feuerwehr Azmannsdorf auf. Mittlerweile sei er, was das Thema angehe, wieder entspannt. "Jetzt ist es vorbei und es ist auch gut jetzt", sagt Bennewitz. Die vergangenen Wochen und Monate haben dem Löschgruppenführer viel abverlangt. Immer wieder stand er im E-Mailverkehr mit der Stadt Erfurt, um eine Lösung auszuhandeln, wie es denn weitergehen könnte. Das hat nun ein Ende.

Das kleine Feuerwehrgebäude in Azmannsdorf weist zahlreiche Mängel auf, die von der Stadt Erfurt nicht behoben wurden. Bildrechte: MDR/Anna Hönig

Bereits der erste Blick in die Garage zeigt: So kann kein Feuerwehrmann arbeiten. Vielleicht einen Meter ist rechts neben dem Löschfahrzeug Platz, um daran vorbeizugehen - und vorher hingen hier noch die Uniformen. Die liegen nun verpackt in Säcken in der Ecke, bereit zur Abholung. Der Anblick hinter dem Fahrzeug ist genauso ernüchternd: Nicht mal ein Stuhl steht hier. Nur eine Ablage, ähnlich einer Werkbank, findet noch Platz.

Aus für das alte Gerätehaus

Dass sich hier 18 Feuerwehrmänner so viele Jahre lang umziehen konnten ist kaum vorstellbar. Eine extra Toilette oder gar Umkleide gibt es schon gar nicht. Spätestens am 28. Januar ist nun endgültig Schluss für das Gebäude. Ende Oktober war eine Besichtigung der Feuerwehr-Unfallkasse erfolgt, die etliche Mängel an dem Feuerwehrhaus feststellte. Da diese von der Stadt nicht behoben wurden, wird der Standort nun Ende Januar geschlossen. Mit oder ohne Austritt der Feuerwehrleute - das alte Gerätehaus in Azmannsdorf hätte nicht mehr gehalten werden können.

Ein schmaler Gang: Noch hängen die Uniformen der Azmannsdorfer Feuerwehrmänner hier, aber Ende Januar wird der Standort endgültig geschlossen. Bildrechte: MDR/Anna Hönig

Zumindest nicht ohne die Unterstützung der Stadt. Doch an dieser mangele es seit über zehn Jahren, sagt Jens Bose, Ortsteilbürgermeister von Azmannsdorf und selbst ehemaliges Mitglied der Feuerwehr. Immer wieder sei ein neues Gebäude für die Kameraden vorgesehen gewesen, immer wieder sei nichts umgesetzt worden, sagt Bose. Es habe Grundstücke gegeben, die infrage gekommen wären, doch die Stadt sei nicht schnell genug gewesen, sagt Bose.

Nun sind, laut Angaben der Stadt, keine geeigneten Grundstücke im Ort mehr vorhanden. Ein letztes potentielles läge zu nah am Linderbach - Hochwassergefahr, wie nach einer Begutachtung im Stadtrat mitgeteilt wurde. Für die Feuerwehrleute klingt das alles nach Ausreden, wie sie im Gespräch mitteilen.

Feuerwehrbedarfsplan: Unter ein Dach mit Vieselbach?

Und nun gab es vor kurzem noch den neuen Feuerwehrbedarfsplan. Dabei handelt es sich um ein externes Gutachten, dass die Ressourcen und Einsätze der letzten Jahre analysiert. Dieser Bedarfsplan gibt schließlich Empfehlungen für die künftige Verteilung und Ausstattung der Feuerwehren. Schon früher wurde diskutiert, ob die Feuerwehr Azmannsdorf einen gemeinsamen Standort mit Vieselbach bekommen soll. Der neue Bedarfsplan bekräftigt nun diese Überlegung. "Bis wir mit dem Auto aus dem Hof gefahren sind und in Vieselbach ankommen, sind die Kollegen schon weg", sagt Bose.

In Vieselbach kein Platz für die 18 Kameraden